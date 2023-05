PCDF prende mãe que espancou filha de 4 anos

À avó, a criança contou que estava com fome e comeu o alimento de sua irmã e por isso sua mãe ficou irritada e a agrediu

Uma mulher de 26 anos foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após ser acusada de espancar a filha de apenas 4 anos, em Sobradinho II. A avó percebeu os hematomas nas costas da criança quando ela voltava da escola.

A agressora é mãe de duas crianças e segundo as apurações, a avó ao perceber os hematomas nas costas da neta entendeu que ela teria sido agredida. “Ao questionar a filha, a mesma teria usado o pretexto de que a criança teria comido o alimento de sua irmã mais nova.”, afirma o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho.



Vizinhos e familiares da família relataram que as agressões ocorrem com frequência e que a mãe tem o costume de bater nas filhas. À avó, a criança contou que estava com fome e comeu o alimento de sua irmã e por isso sua mãe ficou irritada e a agrediu.

A criança foi levada ao Instituto Médico Legal (IML/PCDF) onde as agressões foram constatadas. Na delegacia, a mãe confirmou os fatos e foi presa em flagrante com base na Lei Henry Borel. Ela está proibida de se aproximar da vítima e irá responder por maus tratos e por lesão corporal. Caso seja condenada, poderá pegar até 9 anos de reclusão.