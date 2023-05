PF prende duas pessoas por fraude no auxílio-reclusão no DF

A fraude teria causado um prejuízo aos cofres públicos estimado em cerca de R$ 82 mil, caso os suspeitos tivessem sucesso

A Polícia Federal prendeu em flagrante duas pessoas que estavam tentando obter benefício previdenciário de auxílio-reclusão por meio de fraude. A dupla foi presa na tarde da última esta terça-feira (16/05) durante uma Força Tarefa Previdenciária do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, o benefício foi solicitado sem os documentos necessários e com retroação da data de entrada do requerimento, permitindo o pagamento indevido dos últimos cinco anos. Também há suspeitas de que uso indevido de matrículas e senhas de servidores do INSS tenha ocorrido, possivelmente através de ações de hackers, para reativar benefícios sem seguir o devido processo administrativo.

Os suspeitos foram detidos antes de conseguirem sacar ou movimentar os valores. Caso tivessem sucesso, a fraude teria causado um prejuízo aos cofres públicos estimado em cerca de R$ 82 mil.

A Força-Tarefa Previdenciária, que tem 22 anos de atuação, é composta pelo Ministério da Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal, trabalhando em conjunto para combater efetivamente crimes estruturados contra o sistema previdenciário.