Um total de 29 detentos não retornaram do último “Saidão”

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) informa que, de acordo com levantamento realizado na última terça-feira (16/05), um total de 29 detentos beneficiados pela quarta saída temporária de 2023 não retornaram aos presídios do Distrito Federal.

De acordo com a pasta, 1.848 (mil oitocentos e quarenta e oito) reeducandos foram beneficiados pelo “saidão” no período de 11/05 a 15/05/23. Dentre os beneficiados estavam 19 (dezenove) mulheres e 4 (quatro) homens em regime semiaberto. O detento que não retornar no dia e no horário previstos é considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.

No ano de 2023 estão previstas nove saídas temporárias que contabilizam 35 dias de benefício ao preso. A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2023 da Vara de Execuções Penais (VEP-DF) e contempla presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias.