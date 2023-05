PMDF e suspeito entram em confronto durante perseguição na BR-060

Durante o confronto, o criminoso foi atingido e socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sendo encaminhado com vida para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Uma operação policial mobilizou as equipes do Grupo de Patrulhamento Tático Motorizado (ROTAM) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em um confronto com um suspeito envolvido em um roubo de veículo e um assalto violento a um estabelecimento comercial, onde foi roubada uma quantia superior a R$30.000,00. O incidente ocorreu por volta das 20h30, entre os Km 09 e 10 da BR 060, no município de Alexânia.

Os policiais do ROTAM receberam informações de que um veículo Chevrolet Tracker branco havia sido roubado em Ceilândia no dia 12/05/2023, em um crime marcado pela violência.

Além disso, o carro foi utilizado no assalto a um estabelecimento comercial na mesma cidade, no dia 15/05/2023, resultando no roubo de uma quantia significativa em dinheiro. Com base em informações de que o veículo teria trocado de placa e estaria se dirigindo para Goiânia, a equipe do ROTAM intensificou o patrulhamento na BR 060.

Durante a operação, os policiais avistaram o veículo roubado sendo conduzido em alta velocidade por um indivíduo. O ROTAM emitiu uma ordem legal de parada, utilizando sinais luminosos e sonoros, ao mesmo tempo em que solicitava apoio de outras equipes. No entanto, o suspeito decidiu confrontar os policiais, disparando tiros contra eles. Em resposta a essa agressão injusta, os policiais reagiram.

Durante o confronto, o criminoso foi atingido e socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sendo encaminhado com vida para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Infelizmente, o indivíduo não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A arma de fogo utilizada pelo suspeito, uma pistola calibre .380 com a numeração suprimida, foi apreendida no local.

As viaturas do ROTAM foram atingidas durante o confronto, porém nenhum policial ficou ferido. A área foi preservada para realização da perícia, e a equipe do ROTAM se deslocou até a 1ª Delegacia de Polícia em Águas Lindas de Goiás para tomar as medidas legais necessárias.