PCDF prende homem que abusou da enteada por três anos

Um homem de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pelo crime de estupro de vulnerável, nesta segunda-feira (24/06), na região da Candangolândia. O suspeito começou a cometer os abusos quando a enteada tinha a idade de oito anos.

De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA), na noite de ontem (23/07), após sofrer mais um abuso, a vítima, hoje com 11 anos de idade, tomou coragem e ligou para seu pai contando os fatos. O pai então, procurou a Delegacia Especializada, que deu início as investigações, até a localização do padrasto.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde passará por audiência de custódia. O delegado da DPCA representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante os atos praticados.

O padrasto foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, com continuidade delitiva e com causa de aumento de pena pelo fato dele ser padrasto da vítima. Se condenado, poderá pegar pena de 15 a 25 anos de prisão.