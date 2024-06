Corpo de jovem de 24 anos é encontrado com sinais de facadas em Sobradinho II

Na madrugada deste domingo (23), um jovem de 24 anos foi encontrado morto com sinais de facadas em Sobradinho II, região administrativa do Distrito Federal.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um comerciante local relatou que estava dentro de sua loja quando viu o jovem “caindo na praça e, em seguida, saindo cambaleando e caindo novamente.”

O comerciante imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). A equipe de socorro dos bombeiros, juntamente com uma ambulância do Samu, chegou ao local e levou o jovem ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi chamada, mas quando chegou ao local, o jovem já havia sido transportado para o hospital. O caso está sendo investigado pela 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho II, inicialmente como homicídio.