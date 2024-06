Égua é resgatada em situação de maus-tratos em área rural do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em parceria com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), realizou o resgate de uma égua em situação de maus-tratos no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, na tarde desta segunda-feira (24/06). O animal foi encontrado em estado crítico, próximo a outra égua que já estava sem vida.

O caso teve início após denúncias feitas pela comunidade local, que alertaram as autoridades sobre a condição dos animais. De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), o estado em que o animal foi encontrado era de subnutrição, e a presença de outro animal já sem vida no local, evidenciaram um cenário de extremo abandono e negligência.

A ação rápida e coordenada das equipes foi fundamental para salvar a égua sobrevivente e garantir que ela receba os cuidados necessários. Após o resgate, a égua foi encaminhada para a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), onde receberá todos os cuidados necessários para sua recuperação.

O delegado responsável pela DRCA, Jônatas José Santos Silva, ressaltou a gravidade da situação e afirmou que a delegacia vai apurar rigorosamente o abandono dos animais e responsabilizar os culpados.

“O abandono e os maus-tratos a animais são crimes graves e inaceitáveis. A DRCA está empenhada em investigar e punir os responsáveis por essas práticas cruéis”, declarou.

A Polícia Civil do Distrito Federal reforça a importância de que a população continue colaborando com denúncias através dos canais oficiais: pelo telefone 197 (opção 0), e-mail [email protected] e através do WhatsApp (61) 98626-1197.