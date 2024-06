Trio é preso suspeito de furtar pneus no Núcleo Bandeirante

Dois homens e uma mulher foram detidos na madrugada deste sábado por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45), suspeitos de furtar pneus de um veículo no Núcleo Bandeirante. A ação teve início quando uma testemunha reportou o furto ocorrido na Terceira Avenida, fornecendo também a placa do carro utilizado pelos suspeitos.

Os policiais localizaram o veículo com os três suspeitos ainda na Terceira Avenida, cerca de uma hora após a denúncia. No interior do carro, foram encontrados tijolos idênticos aos deixados no local do furto, além de ferramentas específicas para a retirada de pneus.

Durante a abordagem, um dos suspeitos confessou o crime, alegando que os pneus furtados estavam em sua residência e que havia cometido o furto devido à necessidade de dinheiro. Os três foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante.