PRF prende homem por importunação sexual em Planaltina/DF

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegava pela BR-020, em Planaltina/DF, na tarde desta segunda-feira (24), quando percebeu um sinal feito pela cobradora de um ônibus. Ao atender o chamado, os policiais entraram no ônibus, que estava parado no posto de gasolina, e se depararam com uma situação de importunação sexual.a

Segundo a cobradora, um passageiro de 59 anos havia importunado sexualmente uma jovem de 15 anos dentro do veículo. A garota confirmou que o indivíduo pegou em sua perna duas vezes e ainda tentou tocar em suas partes íntimas, momento em que gritou por socorro e foi socorrida por outros passageiros.

No momento da abordagem, a jovem estava nervosa e chorando. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil de Planaltina.

Importunação sexual é crime

Desde 2018, a Lei nº 13.718, conhecida como Lei de Importunação Sexual, prevê pena de reclusão para aqueles que praticarem qualquer ato libidinoso contra uma pessoa sem o seu consentimento. O contato físico inadequado, como apalpar, se esfregar ou tocar partes íntimas da vítima sem permissão é considerado importunação sexual.

Denuncie

Ao ser vítima de importunação sexual dentro de transportes públicos nas rodovias federais, ou presenciar o crime, ligue para PRF através do número 191. Em qualquer outro caso, a denúncia pode ser realizada ligando para o 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (Polícia Militar). Presencialmente a pessoa ainda pode procurar as delegacias para fazer o boletim de ocorrência, como a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) ou qualquer outra Delegacia da Polícia.

Caso a pessoa tenha provas do crime, como uma gravação em vídeo, elas devem ser entregues às autoridades.

*Com informações da PRF