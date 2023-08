PCDF prende homem por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado

O indivíduo foi detido em flagrante e conduzido à carceragem da PCDF, onde permanece aguardando a audiência de custódia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da atuação da 19ª Delegacia de Polícia (19ª DP), efetuou uma prisão em flagrante de um indivíduo de 21 anos, sob acusações de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo roubado.

A ação policial foi resultado do recebimento de informações de inteligência que indicavam a presença de um veículo Hyundai/Creta, obtido através de roubo, escondido na chácara 85, localizada no Sol Nascente.

Os investigadores adotaram uma abordagem estratégica, utilizando uma escada para visualizar o interior do terreno, onde confirmaram a presença do veículo com a placa correspondente ao automóvel roubado no último dia 28 de agosto, em Ceilândia. A vítima relatou ter sido assaltada por dois indivíduos que, além de subtraírem o veículo, a mantiveram sob restrição de liberdade, abandonando-a posteriormente na região do Incra 7, em Brazlândia.

Durante a incursão na residência, os policiais encontraram o homem responsável por guardar o veículo roubado. Além disso, durante a busca, foram localizadas porções de crack e maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma variedade de medicamentos.