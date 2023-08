Homem é preso após aplicar golpe de venda falsa de celulares por meio de redes sociais em Ceilândia

O suspeito foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia para o devido registro e as providências legais cabíveis

Na tarde desta quarta-feira (31), um indivíduo foi detido sob acusações de utilizar plataformas de redes sociais para perpetrar um ardiloso esquema de venda de tijolos em vez de celulares. O incidente aconteceu em Ceilândia.

Equipes da Polícia Militar do 8º Batalhão foram alertadas por uma vítima que havia acabado de cair na armadilha do golpe. A vítima forneceu detalhes sobre o estelionatário e sua aparência, o que permitiu aos policiais iniciar a busca pelo indivíduo. A perseguição culminou na localização e detenção do suspeito.

O fraudador anunciava a venda de smartphones por meio de plataformas de redes sociais e estabelece um ponto de encontro com o comprador. No local, o criminoso exibe um dispositivo móvel genuíno em pleno funcionamento, conferindo um aspecto legítimo à transação. Contudo, no momento da entrega, o estelionatário substitui o celular por uma caixa contendo um tijolo ou peça de cerâmica similar. A descoberta da fraude só se dá quando o golpista já se retirou do local.