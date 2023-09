PCDF prende homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo

O homem detido foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde aguardará a audiência de custódia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão em flagrante de um jovem de 21 anos pelo crime de posse irregular de arma de fogo, após uma investigação que revelou informações contraditórias sobre um incidente envolvendo um ferimento à bala.

Segundo o Delegado-Chefe, Dr. Thiago Peralva, a ação policial teve início no último dia 7, quando a equipe recebeu informações sobre um indivíduo que havia dado entrada no Hospital Regional do Gama (HRC), com uma perfuração por projétil de arma de fogo na perna. Inicialmente, a vítima alegou ter sido atingida por uma “bala perdida” após sair de uma distribuidora no Sol Nascente.

No entanto, após minuciosas diligências e investigação, os policiais civis começaram a suspeitar da versão apresentada pelo ferido. As informações de inteligência indicaram que a vítima, na verdade, possuía um revólver calibre 38 em sua residência e, possivelmente, teria se autolesionado acidentalmente enquanto manuseava a arma.

Em decorrência dessas descobertas, os policiais realizaram uma busca na residência do investigado, onde apreenderam o revólver, acompanhado de uma munição deflagrada, e outras munições. Com base nas evidências, o homem foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Além disso, o investigado poderá responder pelo crime de falsa comunicação de crime, visto que sua versão inicial do incidente se mostrou inconsistente com os fatos apurados pela polícia.