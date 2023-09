PMDF apreende mercadorias com 22 celulares de origem suspeita no Gama

O indivíduo que transportava os aparelhos foi detido e autuado pelo crime de descaminho, que envolve a importação de mercadorias sem o pagamento dos devidos impostos e taxas alfandegárias

No fim da noite da última segunda-feira (18), uma operação do Tático Operacional Rodoviário (TOR) resultou na prisão de um homem que transportava celulares de origem suspeita em um veículo no Gama, em um caso de possível descaminho de mercadorias.

Por volta das 23 horas, os policiais do TOR realizavam patrulhamento quando decidiram abordar um veículo em atitude suspeita. No interior do carro, os agentes de segurança encontraram um total de 22 celulares novos. No entanto, o condutor do veículo não conseguiu fornecer documentação que comprovasse a origem legal dos aparelhos.

Diante da falta de comprovação sobre a origem lícita dos celulares, a mercadoria, bem como o veículo, foram apreendidos pelas autoridades.