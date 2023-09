Motorista é preso em ponto de bloqueio por porte ilegal de arma

Foi encontrada um revólver calibre 38, carregado com seis munições

Na noite da última segunda-feira (18), a Polícia Militar do Gama realizou a prisão em flagrante de um homem que transportava uma arma de fogo no interior de seu veículo.

Por volta das 20 horas, policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) estavam realizando um ponto de bloqueio no Gama, parte de suas operações de segurança rotineiras. Durante a ação, os agentes de segurança abordaram um condutor de veículo, como parte dos procedimentos padrão.

Durante a abordagem, os policiais fizeram uma descoberta no interior do veículo, encontraram um revólver calibre 38, carregado com seis munições. O condutor do veículo foi imediatamente detido pelas autoridades.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, uma infração grave perante a lei.