PMDF prende homem em flagrante por tráfico de drogas no Setor Sul do Gama

Foram apreendidas porções de uma substância que apresentava semelhanças com crack, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 233

No início da madrugada desta terça-feira, 19 de setembro, uma operação policial do Grupo Tático Operacional 29 (Gtop 29) resultou na prisão em flagrante de um homem que estava vendendo entorpecentes no Setor Sul do Gama.

Por volta da 1h da madrugada, os policiais militares do Gtop 29 estavam patrulhando a quadra 2 do Setor Sul da cidade quando observaram um homem envolvido na comercialização de entorpecentes. Diante da situação suspeita, os policiais prontamente decidiram abordá-lo.

Durante a abordagem, foram encontradas com o suspeito porções de uma substância que apresentava semelhanças com crack, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 233, que possivelmente era proveniente da venda de drogas. Com a clara evidência de tráfico de entorpecentes, o homem foi detido em flagrante pelos policiais.

Após sua prisão, o indivíduo foi conduzido à delegacia local para o registro da ocorrência. Ele deverá enfrentar acusações relacionadas ao tráfico de drogas e possivelmente também por envolvimento com o comércio ilícito de substâncias controladas.