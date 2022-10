PCDF prende casal com 65 kg de maconha no Recanto das Emas

Na noite dessa terça feira, 25, a PCDF, por meio da 11ª DP, prendeu, em flagrante, um homem e uma mulher, de 21 e 41 anos, respectivamente

O casal foi surpreendido na rodovia DF-001, próximo à Quadra 601 do Recanto das Emas, com 64 tabletes de maconha, pesando 65 kg, no interior do porta-malas do veículo.

A ação foi deflagrada por equipes da Sic Vio e SRD da 11ª DP, com apoio de equipes plantonistas da Divisão de Operações Aéreas (DOA) e Operações Especiais (DOE) da PCDF.

Na delegacia, os envolvidos foram submetidos aos procedimentos legais ao Auto de Prisão em Flagrante (APF) e, após, recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.