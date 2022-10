TCDF muda ponto facultativo do Dia do Servidor Público

A decisão foi publicada no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (26), e assinada pelo presidente do TCDF, Paulo Tadeu Vale da Silva

Celebrado anualmente no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é um ponto facultativo para os profissionais do serviço público. Mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal optou por transferir a data, obedecendo o regimento interno do órgão.

A decisão foi publicada no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (26), e assinada pelo presidente do TCDF, Paulo Tadeu Vale da Silva. Ao invés de o ponto facultativo ser nesta sexta-feira, às vésperas do segundo turno das eleições, será na próxima segunda-feira (31).

Os prazos que eventualmente seriam completados no dia 31 ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 1º de novembro. A sessão do plenário virtual da primeira semana do mês de novembro começará às 13h do dia 3 de novembro.