PCDF prende servidor da saúde que tentou dar golpe de R$200 mil em agência bancária

O servidor utilizou documentos falsos, e se passando por auditor da receita distrital, para realizar a abertura da conta

Um servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (25) pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. O servidor teria tentado dar um golpe de R$200 mil reais em uma agência bancária da Asa Sul.

Durante as investigações, apurou-se que o servidor abriu uma conta corrente fraudulenta. Ele teria utilizado documentos falsos para realizar a abertura da conta, se passando por auditor da receita distrital.

O golpista solicitou um empréstimo de R$200 mil reais e iria sacá-lo presencialmente nesta terça-feira(25) momento em que foi preso pela polícia no âmbito da operação Fremitus. Com ele, foi apreendida a identidade falsa apresentada para abertura da conta.

Fremitus significa saúde em latim e é uma alusão ao local de trabalho do autor. Após as providências legais, o autuado foi encaminhado à Carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF),onde deverá ficar à disposição do Poder Judiciário, e, se condenado, poderá pegar pena de 03 a 11 anos de prisão.

As investigações irão prosseguir para identificar os demais integrantes do grupo criminoso.