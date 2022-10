Quase 13 mil procedimentos odontológicos em Santa Maria este ano

Hospital regional da cidade é referência nesse tipo de atendimento. IgesDF conta com 46 cirurgiões dentistas em seu quadro

O Dia Mundial do Cirurgião Dentista foi celebrado ontem (25) e, além de homenagear o profissional que está atento à saúde bucal e à autoestima do paciente, reforça a necessidade de campanhas que incentivem os cuidados com a boca.

O Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (IgesDF) conta com 46 cirurgiões dentistas em seu quadro, atuantes no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e no Hospital de Base (HBDF).

Somente o HRSM — referência em atendimento odontológico — contabilizou 12.851 procedimentos em seu ambulatório neste ano. Já no Pronto-Socorro Bucomaxilo, o total foi de 493 atendimentos, além de mil atendimentos no Pronto-Socorro Odontológico de Santa Maria.

No HBDF, foram realizados 1.900 atendimentos no Pronto-Socorro Bucomaxilo, no período de janeiro a setembro deste ano. No ambulatório, outros 4.800.

Ainda que o ritmo seja intenso, a chefe do Serviço de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do HRSM, Erika Maurienn, aborda os aprendizados que são adquiridos todos os dias. “Cada dia é uma experiência nova. Aprendi dentro do serviço público quão fundamental é a participação efetiva do cirurgião dentista na prevenção de doenças. Além da importância de se trabalhar em equipe e dedicar atenção ao nosso propósito principal, o paciente”.

No HBDF, o cirurgião dentista é responsável pelo atendimento de alta complexidade na cirurgia bucomaxilofacial. O ambulatório é a área responsável por alguns casos, como deformidades faciais dentoesqueléticas, tumores benignos da região bucomaxilofacial, cirurgias da articulação temporomandibular, sequelas de traumas, entre outros.

Já o Pronto-Socorro, que atende todo o DF e funciona 24 horas, abrange lesões e traumatismos de face e da região bucomaxilofacial, hemorragias bucais e maxilares, infecções graves da região bucomaxilofacial e patologias agudas da articulação temporomandibular (ATM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No fluxo de atendimento do Pronto-Socorro, os pacientes atendidos nas regionais são encaminhados de acordo com a gravidade apresentada. No ambulatório, os pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) e no Centro de especialidades são encaminhados ou regulados no HBDF”, explica o chefe de odontologia do HBDF, Ricardo de Pádua.

Nesta mesma data (25), também se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal. Neste dia, que tem por objetivo chamar a atenção para a saúde da boca, ressalta-se o impacto significativo que há em uma boa higiene bucal. “Além de conscientizar sobre os problemas que podem ser evitados ao se cuidar, a data homenageia o profissional capaz de restaurar sorrisos. Um sorriso muda a face, a face muda a expressão, a expressão muda a vida”, completa Erika Maurienn.

Com informações da Agência Brasília