436 vagas disponíveis de emprego nesta quarta-feira (26)

Interessados podem cadastrar currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo DF

Quem está em busca de uma oportunidade profissional pode concorrer a uma das 436 vagas disponíveis nesta quarta-feira (26) nas agências do trabalhador. Destaque para operador de telemarketing, que conta com 64 chances para trabalhar em Taguatinga e no Plano Piloto. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 1.410,00 além de benefícios, e exigem do candidato ter o ensino médio completo.

Estão na lista ainda 13 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). São dez oportunidades para eletricistas (Zona Industrial) e três para auxiliar de linha de produção (Guará). Para atuar como eletricista, é necessário ter experiência na função e o ensino fundamental completo. O ordenado é de R$ 2.091,68. Já no outro emprego, não é necessário experiência e o salário pago é de R$ 1.243,00.

Há uma oportunidade disponível para quem possui curso técnico em edificações (superior). A vaga é para Sobradinho. Para se candidatar, é preciso já ter trabalhado na função e o salário pago é de R$ 3.000,00, além de benefícios.

Muitas chances também para carpinteiros nesta quarta. São 31 oportunidades, no total, para Paranoá, Asa Norte e Sobradinho, com salários que variam de R$ 1.800 a R$ 2.103,20. Parte dessas vagas exige experiência. Porém, em dez delas, não é necessário comprovar escolaridade nem ter atuado na profissão.

As agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana, para o cadastro de currículos, que também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília