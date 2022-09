PCDF prende 3º envolvido na morte do jovem Bernardo

Bernardo foi esfaqueado durante um assalto enquanto estava com a namorada em uma praça na quadra 208 de Samambaia.

Policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) prendeu nesta quinta-feira (15) o terceiro integrante do grupo envolvido na morte de Bernardo Brasil Peres, de 18 anos. O suspeito teria sido o responsável por dirigir o carro logo após o latrocínio. Há dois dias a dupla suspeita de assassinar Bernardo foi presa.

O crime ocorreu no dia último dia 02 de setembro por volta das 21h50min, quando dois homens abordaram o jovem e a namorada Anna Livia Diniz Barroso que estavam namorando em uma praça na quadra 208, em Samambaia Norte.



Enquanto um dos criminosos, de 25 anos, monitorava o movimento da região, o outro criminoso de 23 anos, anunciou o assalto. Mesmo sem que a vítima tenha oferecido qualquer resistência, o assaltante desferiu um golpe de faca contra Bernardo.

Os autores subtraíram todos os pertences de Bernardo e da namorada, tais como: celulares, mochila e cartões bancários. Os criminosos fugiram com um comparsa que aguardava nas proximidades, dentro de um veículo. O jovem chegou a receber atendimento no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos.

Em imagens de câmeras de segurança da região é possível ver o trio de criminosos juntos, e o veículo em que eles empreenderam fuga logo após cometer o crime.

Trio envolvido no latrocínio do jovem Bernardo foi flagrado por câmeras de segurança na região logo após o crime.

Segundo o delegado-adjunto da 26ª DP Rodrigo Carbone, os criminosos mataram a vítima com o intento de roubar. Os assaltantes tentaram fazer compras com os cartões de crédito roubados das vítimas, o que ajudou na investigação, segundo a polícia. Eles também conseguiram vender objetos roubados do casal. De acordo com a polícia, os criminosos eram moradores da região.

O suspeito de 23 anos, tem passagens pela polícia por receptação, e o de 25 anos possui registro por uso de drogas. Os autores presos foram indiciados pela prática dos crimes de latrocínio e roubo consumados.