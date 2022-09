Jovem espancado em festa em Brasília deixa a UTI

A agressão aconteceu próximo ao Complexo Fora do Eixo, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan)

Depois de quatro dias na UTI, Augusto Lima Teixeira Barbosa, de 20 anos, apresentou uma melhora e pode ir para o quarto. O jovem foi espancado no final da festa onde estava na madrugada de sexta-feira (9), e precisou ser internado.

A agressão aconteceu próximo ao Complexo Fora do Eixo, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan) e, segundo a família de Augusto, os seguranças do evento foram os autores dos ataques.

A mãe da vítima, Anna Luiza Lima, disse que ele teria sido empurrado pelos seguranças da festa e tirou satisfação. Mas o segurança não gostou dos questionamentos, e junto com outras seis pessoas, foram atrás de Augusto ao final do evento.

Entretanto, por meio de post no Instagram, o Complexo Fora do Eixo negou qualquer envolvimento com o caso. “Informamos que as desavenças não aconteceram no Complexo Fora do Eixo e nem nos arredores do estabelecimento. A confusão se deu por volta das 05h40, momento em que a casa já se encontrava fechada.” A casa informou estar à disposição da família e da Polícia Civil para prestar esclarecimentos.