Envolvidos na morte de empresário queriam mais de R$200 mil em espécie

O empresário foi morto no último dia 30 de agosto. Segundo envolvido foi preso nesta quinta-feira(15), e outros dois seguem foragidos.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o segundo envolvido na morte do empresário Silvio Ronaldo, de 57 anos, nesta quinta-feira (15). Outros dois envolvidos seguem foragidos e devem ser presos em breve. A polícia não descarta a participação de um quinto envolvido.

O primeiro envolvido no crime foi preso no último domingo (11), ele teria sido o mentor intelectual do crime, segundo investigações. A polícia espera efetuar nos próximos dias a prisão dos outros dois integrantes foragidos. O criminoso preso nesta quinta-feira (15), já prestou depoimento à polícia e de acordo com o delegado responsável pelo caso, Laércio Carvalho, ele forneceu detalhes sobre o crime e do interesse que tinham em roubar o empresário. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito possui antecedentes criminais por crimes semelhantes e se mostrou bastante frio.

O segundo criminoso envolvido foi preso em uma cidade no interior do estado do Ceará, há cerca de 400 km da capital Fortaleza. De acordo com as investigações, logo após cometer o crime ele fugiu para outro estado e permaneceu escondido por lá com a ajuda de familiares.

Segundo criminoso envolvido na morte de empresário do DF foi preso no interior do Ceará. Foto: PCDF

A polícia busca agora pelos outros dois criminosos envolvidos que se encontram foragidos. Eles foram identificados como João Paulo de Queiroz Moreno, de 21 anos, conhecido como “Jotinha”; e o criminoso conhecido como “Pajé”, Marcus Vinicius Spineli Novaes, de 22 anos. De acordo com o delegado Laércio a dupla também está recebendo ajuda de familiares para permanecer foragida.

PCDF procura criminoso conhecido como “Jotinha”, envolvido na morte de empresário do DF.

Segundo o delegado, o criminoso conhecido como Pajé é considerado “perigoso e bastante conhecido no mundo do crime”. O suspeito conhecido como Jotinha anda com dificuldades e precisa do auxílio de uma muleta. A polícia solicita que caso tenham informações sobre o paradeiro dos criminosos entre em contato através do 197. A ligação é anônima, e o denunciante terá sua identidade preservada.

PCDF procura criminoso conhecido como “Pajé”, envolvido na morte de empresário do DF.

A hipótese de que um dos criminosos tivesse tido alguma aproximação com o empresário como um ex-funcionário do restaurante não foi descartada. Inclusive a polícia acredita no envolvimento de um quinto integrante que obteve informações privilegiadas sobre a rotina de Silvio. “A polícia está confirmando se houve informações privilegiadas sobre a rotina do empresário. O delinquente que orquestrou o crime tinha certeza que ele guardava valores em casa”, afirma Laércio.

De acordo com as investigações, os criminosos tinham a expectativa de encontrar mais de R$200 mil reais na residência do empresário. “Cada um levaria R$70 mil reais. Não se sabe ao certo quanto levaram do empresário”, ressalta o delegado.

O crime

O empresário era proprietário do Silvio’s Bar e Restaurante, na 114 Norte e foi alvejado no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 7h30, no condomínio Colorado Ville, local em que morava. De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria rendido a vítima enquanto saia para caminhar e em seguida levaram ele até o interior da própria residência com a finalidade de roubar valores em espécie ali existentes. “Durante o roubo, desferiram vários disparos de arma de fogo contra o rosto da vítima”, afirma o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho.

O empresário que não ofereceu resistência ao roubo, porém o criminoso conhecido como Pajé, seria o responsável por efetuar os disparos contra Silvio, de acordo com a PCDF. Um Peugeot de cor preta, foi o veículo utilizado pelos criminosos para fugir após o crime. O veículo foi flagrado por imagens de câmeras de segurança ao chegar no local do crime.

Peugeot de cor preta utilizado pelos criminosos para fuga, foi flagrado por câmeras de segurança no local do crime. Foto: Reprodução

De acordo com testemunhas, após o crime, um bolo de dinheiro foi jogado no chão bem em frente a casa de Silvio. No local, foram encontrados um carregador de pistola, e duas cartelas de munição 380, uma fechada e outra contendo duas munições. Um total de R$ 2.185 em espécie foram encontrados pelos agentes no bolso da calça de Silvio. O valor encontrado em frente ao apartamento do empresário foi calculado em R$ 1 mil, ao lado do dinheiro estava uma carteira com documentos e o celular da vítima.