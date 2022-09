Agressão com arma branca resulta em vítima em estado grave

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a uma agressão com arma branca, resultando em uma vítima em estado grave

Na noite de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência referente a uma agressão com arma branca, resultando em uma vítima em estado grave no Conjunto 01 da Quadra 827 Norte na Samambaia, Brasília — DF.

Na ação os bombeiros empregaram 01 (uma) viatura e 03 (três) militares do CBMDF.

As equipe de socorro chegado no local se depararam com a vítima inconsciente

O senhor S.T.R., 54 anos, foi atendido e transportado ao HRC apresentando 03 perfurações por arma branca na região do abdômen (barriga), com sinais vitais críticos e em estado grave.