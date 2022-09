PCDF identifica autor de roubo perpetrado em parada de ônibus na EPTG

Na última quinta feira, 15, a PCDF deflagrou a operação BURGLAIR e identificou o autor de um roubo ocorrido na noite do dia 31 de maio

Na última quinta feira, 15, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 38ª DP, deflagrou a operação BURGLAIR e identificou o autor de um roubo ocorrido na noite do dia 31 de maio.

Na ocasião, o autor se aproximou da vítima por trás, uma técnica de enfermagem de 36 anos, quando ela se deslocava a parada de ônibus, a segurando pelo braço e encostado uma faca em sua cintura, exigindo que ela lhe entregasse os seus pertences.

A vítima entregou para o autor, a sua bolsa, tendo ele se apossado do celular que estava em seu interior e dispensado a bolsa e demais objetos ao chão, saindo do local atravessando a passarela em direção à churrascaria Bufallo Bio.

A identificação do autor somente foi possível, após a vítima informar que o autor estava utilizando um aplicativo de recarga de celular para colocar créditos em um chip cadastrado no nome dele.

Após a identificação do autor, fora representado pela expedição de mandado de busca para seu endereço, situado em Águas Lindas, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta última quinta, 15.

Na casa os policiais encontraram o celular subtraído. Na ação policial, o irmão do autor, um adolescente, foi flagrado em posse de cerca de 1 kg de maconha. Ele foi apresentado na delegacia de Águas Lindas, GO, onde foi apreendido pela prática de ato análogo ao crime de tráfico de drogas.

O investigado, identificado como sendo Vinícius Lima dos Santos, de 20 anos, foi conduzido à 38ª DP, sendo submetido a reconhecimento pessoal pela vítima, a qual confirmou, com segurança e presteza, ter sido ele o autor do roubo perpetrado.

Por não se tratar de situação flagrancial e por não estarem presentes os requisitos para a decretação de outra prisão cautelar, o criminoso irá responder em liberdade.

Ele foi indiciado pela prática de roubo e, caso condenado, está sujeito a uma pena que pode alcançar os 15 anos de prisão.

A PCDF solicita a divulgação do nome e da imagem do autor para que outras eventuais vítimas o reconheçam, pois existe a suspeita de que ele tenha cometido outros roubos, com o mesmo modus operandi, na região de Vicente Pires.