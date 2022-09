Setor Comercial Sul em transformação com Ibaneis Rocha

O candidato à reeleição falou das obras no local em entrevista à Associação Comercial do DF nesta terça-feira (20)

A transformação do Setor Comercial Sul e o cuidado com o patrimônio do Distrito Federal foram destacados pelo governador Ibaneis Rocha em entrevista à Associação Comercial do DF (ACDF) nesta terça-feira (20).

Ibaneis foi recebido pelo presidente da ACDF, Fernando Brites, e pontuou o que vem sendo feito no DF, tanto para o SCS como em outras cidades.

“O meu compromisso com o Setor Comercial Sul está mais do que expresso com as obras em andamento. E eu sou favorável que a gente tenha o uso misto do SCS para que tenhamos vida aqui dentro do Setor. Acho mais fácil revitalizar a partir do uso misto do que trazer empresas de tecnologia. Mas, da nossa parte, fizemos a Praça do Povo e estamos com a das outras quadras em andamento. Temos cuidado do patrimônio como nunca se cuidou”, argumentou Ibaneis Rocha.

A ACDF, por sua vez, pediu apoio a projetos como o da Rua 24 horas, o de exposições temáticas e a implantação do polo digital de Brasília no Setor Comercial Sul.

Ibaneis se comprometeu a estudar as demandas e reforçou o projeto de desenvolver o DF. “Queremos a revitalização da cidade e dos espaços físicos, queremos o turismo, a reforma do autódromo de Brasília. Aos finais de semana, já estamos com os shows na cidade. Temos feito um trabalho não só na questão das novas obras de infraestrutura, que são importantes sim, mas tivemos cuidado com o patrimônio da cidade. Reformamos as tesourinhas e a Ponte Costa e Silva e também vamos reformar a Ponte JK. Recebi a cidade com um viaduto caído há quase um ano e nós o colocamos de pé. Então nós temos trabalhado para desenvolver o DF”, acrescentou.