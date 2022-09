Campeonato de Mountain Bike para todas as idades na Flona

Este percurso de Mountain Bike do Desafio Flona é considerado o maior, criado e sinalizado para a prática da categoria esportiva do país

Amanda Karolyne

Para explorar a beleza da Floresta Nacional de Brasília (Flona), a sétima edição do Desafio Flona será no próximo domingo, dia 25 de setembro. Ciclistas de todo país vão participar da etapa que faz parte do Campeonato Brasiliense de XCM maratona de 2022. Serão 500 participantes do Desafio que está incluído entre os dez maiores eventos de Mountain Bike do país.

O percurso de Mountain Bike do Desafio Flona é considerado o maior percurso, criado e sinalizado para a prática da categoria esportiva do país. O organizador do evento, Manoel Tonhá, explica que a prova é competitiva, porém também é inclusiva. “Porque além da competição das categorias oficiais do Mountain Bike mundial, a gente tem 28 categorias para atender todo o público”, relata. As categorias começam desde a chupetinha, de dois a quatro anos, infantil, júnior, e todas as categorias principais do esporte: elite, masters, peso pesado, pessoas com deficiência, a bike elétrica, e maior idade. “Categoria para todos os gostos, tem sal e tem doce”, brinca.

Para as categorias principais, é feito um percurso de 100km de duas voltas. “O nosso percurso oficial tem 50 km. E vai diminuindo conforme a idade e as categorias”. Tem percurso de 700 metros para a chupetinha, 5 km para o infantil, 27 km para o infanto-juvenil e para categorias iniciantes.

O projeto recebe 500 atletas pagantes, e já tem 927 inscritos. Por isso, as inscrições se encerraram no dia 20 de setembro, já que a cota máxima de atletas para o evento foi alcançada com tamanha procura. “Vai ter casa cheia. São 13 estados inscritos no evento. E vamos ter a participação de seis campeões mundiais, três panamericano, e pessoas profissionais da categoria”. A entrega do Kit Atleta será no sábado.

No dia 25, com direito a música ao vivo com a banda Folklore com canções de folk para animar a programação. Para quem for participar e assistir ao Desafio Flona, o evento começa às 8h da manhã.

A premiação conta com prêmio em dinheiro para os vencedores do primeiro ao terceiro lugar, e brindes para todos os pódios, do primeiro ao quinto. Com troféu para os ganhadores de cada pódio das 28 categorias. Mas todos os participantes receberão medalha.

O evento tem a supervisão do Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental da Biodiversidade (ICMBio), da Floresta Nacional de Brasília, Federação Metropolitana de Ciclismo.