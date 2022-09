Caminhão tomba na BR-020 e deixa três feridos

Na noite dessa terça-feira, 20, três pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar na BR-020, na via sentido Plano Piloto

Na noite dessa terça-feira, 20, três pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar na BR-020. O acidente ocorreu na altura da quadra 18 de Sobradinho, na via sentido Plano Piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caminhão VW/24250 perdeu o controle, saiu da via e tombou às margens da rodovia. No momento do acidente, o caminhão estava sem carga.

Um idoso de 69 anos, estava com suspeita de fratura de costela, pneumotórax e também escoriações pelo corpo. Ele foi estabilizado e transportado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Outras duas pessoas também se feriram. Um homem de 27 anos, socorrido alegando dores nas costelas e de cabeça e um homem de 29 anos, com fratura de costela e ferimento no membro inferior esquerdo. Todos foram levados para o HRS.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.