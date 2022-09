Acidente envolvendo motocicleta na DF-001 deixa dois mortos

Na madrugada desta quarta-feira, 21, duas pessoas morreram em acidente de trânsito na DF-001, no Recanto das Emas

Na madrugada desta quarta-feira, 21, duas pessoas morreram em acidente de trânsito na DF-001, altura da Granja das Oliveiras, no Recanto das Emas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), as vítimas seguiam em uma motocicleta Honda vermelha e colidiram em um coqueiro.

A bombeiros atenderam a ocorrência às 0h20, com 12 militares. Ao chegar ao local, encontraram também uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já tinham constatado o óbito das duas vítimas.

A Polícia Militar permaneceu no local após desmobilização do CBMDF.