IGES-DF tem mudança na administração

A presidente do conselho de administração escolheu um novo diretor vice-presidente para ocupar o cargo do IGES-DF

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGES-DF) publicou uma mudança no conselho de administração.

Considerando o decreto que estabelece a competência do conselho de administração para decidir sobre a subtituição do diretor presidente, o diretor vice-presidente e os diretores do IGES-DF a qualquer tempo, optaram por aprovar o senhor Cleber Sipoli da Silva para ocupar o cargo de diretor vice-presidente.

A resolução entrou em vigor na data da aprovação da 35ª Reunião Extraordinária do conselho de administração do IGES-DF, que ocorreu na data de 18 de agosto deste ano, e foi assinada por Lucilene Maria Florêncio Queiroz, presidente do conselho.