PCDF divulga retrato falado de suspeita de estelionato

Uma mulher, suspeita de estelionato, teve a foto divulgada pelaA Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Instituto de Identificação (I.I.). O crime ocorreu no dia 7 de agosto, em via pública localizada na CLS 213, Asa Sul.

Segundo a testemunha, a acusada, tem cerca de 65 anos, a pele branca, compleição magra e altura entre 1,60 e 1,63 m.

Dúvidas e informações poderão ser obtidas com a equipe da 1ª DP (Asa Sul). Denúncias poderão ser feitas pelos canais on-line de denúncia da PCDF, no site oficial da PCDF, ou ainda, pelo Disque-Denúncia 197 (ligação gratuita e sigilo absoluto do denunciante).