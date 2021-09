Salas de aula no combate ao machismo

O projeto Valorização das Mulheres e Combate ao Machismo nas Escolas, irá percorrer escolas da Região Norte do DF até 2022

Tereza Neuberger

[email protected]

A iniciativa da Associação das Mulheres de Sobradinho II, por meio de fomento da Secretaria da Mulher, traz a implementação de atividades em meio virtual e presencial, com o objetivo de combater a desigualdade de gênero, reduzir os índices de violência doméstica assédio e estupro e a objetificação da mulher.

“Com a pandemia, os índices da violência doméstica aumentaram ainda mais e esses problemas devem ser tratados nos setores de proteção, em suas organizações sociais, inclusive, no educacional, envolvendo toda comunidade escolar”, defende a associação.

O projeto que teve início no dia 17 de setembro, em Sobradinho, percorrerá mais 18 unidades educacionais até 2022, dentre elas as escolas da Região Norte do DF. “Nós escolhemos instituições da região Norte do DF em decorrência do aumento de violência contra mulheres nessas cidades durante a pandemia, por isso a necessidade de levar essa temática para as escolas de Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Planaltina.“, afirma a coordenadora do projeto, Ivonete Ribeiro. Segundo a coordenadora, o esperado é que as meninas possam ficar mais atentas a qualquer tipo de violência inclusive dentro de casa.

Serão contemplados com mais de 40 atividades todos os alunos a partir de 13 anos, da rede básica de ensino, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. As atividades contam com oficinas, aulas de teatro, música, palestras e debates e serão desenvolvidas nos períodos matutino, vespertino e noturno. E dentre os principais temas a serem explorados, estão a Violência Doméstica Contra Meninas e Mulheres; Machismo x Feminismo: Entenda as diferenças; e O machismo mata! Chega de feminicídio!

A cartilha distribuída aos alunos traz questionamentos como “O que é machismo”, “O que é violência contra as mulheres?”, “O que é feminicídio?”, “Por que a violência acontece?” e suas respectivas explicações, assim como apresenta também a Lei Maria Da Penha, e os tipos de violência que podem ser: física,psicológica, sexual, patrimonial e violência moral.

A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. De acordo com o Relatório de monitoramento dos feminicídios no Distrito Federal, da Secretaria de Estado e Segurança Pública, nos períodos entre Agosto de 2015 e Agosto de 2021,foram registrados 128 casos de feminicídios, dentre os quais 28,1% das vítimas possuíam de 18 a 29 anos, e 7.869 ocorrências de violência doméstica no primeiro semestre de 2021. De acordo com dados recentes da SSP-DF,entre janeiro e junho deste ano, das 33 regiões administrativas do DF, 14 registraram crescimento nos crimes cometidos contra as mulheres quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação das atividades presenciais:

Escola 1: CEM 2 (Sobradinho)

(5/10) às 14h, Oficina

(26/10) às 19h30, Oficina

(Sobradinho) (5/10) às 14h, Oficina (26/10) às 19h30, Oficina Escola 2: CEF 7 (Sobradinho II)

(19/10) às 9h, Oficina

(26/10) às 9h, Oficina

(Sobradinho II) (19/10) às 9h, Oficina (26/10) às 9h, Oficina Escola 3: CEF Queima Lençol (Sobradinho)

(28/09) às 14h, Oficina

(7/10) às 14h, Oficina

(18/11) às 9h, Teatro

(Sobradinho) (28/09) às 14h, Oficina (7/10) às 14h, Oficina (18/11) às 9h, Teatro Escola 4: EC 16 (Fercal)

(30/09) às 19h30, Oficina

(Fercal) (30/09) às 19h30, Oficina Escola 5: CEM 01 (Sobradinho II)

(1º/10) às 9h, Oficina

(Sobradinho II) (1º/10) às 9h, Oficina Escola 6: EC 17 (Fercal)

(23/10) às 19h30, Oficina

(Fercal) (23/10) às 19h30, Oficina Escola 7: CED 03 (Sobradinho II)

(5/10) às 9h, Oficina

(Sobradinho II) (5/10) às 9h, Oficina Escola 8: CEF 03 (Fercal)

(8/10) às 9, Oficina

(14/10) às 9, Oficina

(Fercal) (8/10) às 9, Oficina (14/10) às 9, Oficina Escola 9: CEF 04 (Sobradinho)

(14/10) às 19h30, Oficina

(19/10) às 14h, Oficina

(Sobradinho) (14/10) às 19h30, Oficina (19/10) às 14h, Oficina Escola 10: CEF 01 (Sobradinho II)

(21/10) às 9, Oficina

(Sobradinho II) (21/10) às 9, Oficina Escola 11: CEF 09 (Planaltina/DF)

(22/10) às 9, Oficina

(26/10) às 14h, Oficina

(Planaltina/DF) (22/10) às 9, Oficina (26/10) às 14h, Oficina Escola 12: CEF Carlos Mota (Planaltina/DF)

(28/10) às 14h, Oficina

(4/11) às 9, Oficina

(Planaltina/DF) (28/10) às 14h, Oficina (4/11) às 9, Oficina Escola 13: CEF 08 (Sobradinho)

(5/11) às 9, Oficina

(9/11) às 9, Oficina

(Sobradinho) (5/11) às 9, Oficina (9/11) às 9, Oficina Escola 14: EC Engenho Velho (Sobradinho)

(8/11) às 19h30, Oficina

(Sobradinho) (8/11) às 19h30, Oficina Escola 15: CEDDAG (Sobradinho)

(11/11) às 9, Oficina

(Sobradinho) (11/11) às 9, Oficina Escola 16: CEF 05 (Sobradinho)

(12/11) às 14h, Oficina

(16/11) às 14h, Oficina

(Sobradinho) (12/11) às 14h, Oficina (16/11) às 14h, Oficina Escola 17: CED Pompilio (Sobradinho)

(28/10) às 9, Oficina

(4/11) às 9, Oficina

(Sobradinho) (28/10) às 9, Oficina (4/11) às 9, Oficina *Escola 18: a definir

Se você foi vítima de violência, procure ajuda!

Ligue para os serviços de atendimento, ou procure uma delegacia de Polícia ou da mulher. Ligue 180 (Central de atendimento à mulher) Ligue 190 (Polícia)

Órgãos de proteção à mulher: