Debate sobre o futuro do Distrito Federal começa neste sábado (2)

O futuro do Distrito Federal precisa ser debatido. Desta forma, o evento onde essa discussão acontecerá, começa neste sábado, 2/10. O evento se inicia com a primeira oficina temática da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) – ferramenta essencial de planejamento urbano, que definirá as políticas públicas territoriais e ambientais para os próximos dez anos.

A oficina vai ocorrer tanto de forma presencial como virtual. Na primeira opção, a reunião vai começar a partir das 9h, no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) de Santa Maria, localizado na Entrequadra 215/315, lote B.

Serão convidados os moradores de Santa Maria, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Gama. As inscrições para participar de forma presencial poderão ser feitas pelo site do Pdot, preenchendo o formulário com nome, CPF, e-mail para contato e a cidade onde mora.

Já o debate virtual será feito pela plataforma Zoom. Ele ocorrerá simultaneamente ao presencial e será transmitido, no dia do evento, pelo canal no Youtube da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), chamado de Conexão Seduh. Nele terá as mesmas dinâmicas da reunião presencial.

A ideia é a população discutir os principais desafios enfrentados em sua cidade, com atividades e questionamentos que serão propostos aos participantes.

“Essa é uma oportunidade importante para a comunidade ser ouvida e levar suas demandas. É um convite para todas as entidades, lideranças comunitárias, associações de bairro, setor produtivo e todos aqueles que queiram contribuir para o processo de construção da revisão do Pdot”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira.

Vagas

Ao todo, serão 100 vagas disponíveis para a participação presencial no CAIC de Santa Maria, onde será feita a primeira oficina temática da revisão do Pdot.

“A oficina é limitada a 50% da capacidade do local, em respeito às regras de distanciamento impostas durante a pandemia”, explicou a secretária executiva de Planejamento e Preservação (Seplan), Giselle Moll.

Regras

Os inscritos deverão se apresentar no local com seu documento de identificação até às 8h30, ou seja, meia hora antes do início da reunião.

Faltando 15 minutos para o início do evento, serão liberados os lugares não ocupados pelos inscritos para aqueles que não fizeram inscrição prévia. Não será ultrapassado o número total de 100 pessoas.

Os não inscritos deverão pegar senha no local e se manterem em fila para o caso de serem convidados para preencher uma vaga. Neste caso, será feita uma chamada por senha, que se não for atendida, seguirá para a próxima e, assim, sucessivamente.

Oficinas

Ao todo, serão sete oficinas temáticas organizadas pela Seduh, sempre aos sábados, nos períodos da manhã e tarde. Elas vão ser promovidas em uma Região Administrativa que representa um grupo de cidades, intitulada Unidade de Planejamento Territorial (UPT).

“A Administração Regional de cada UPT também vai disponibilizar uma sala onde vai ser transmitida online a reunião, para aqueles que não puderem ir presencialmente”, informou Giselle Moll.

Confira abaixo o cronograma com as sete oficinas:

