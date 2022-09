PCDF divulga imagem de foragido acusado de tentativa de feminicídio

A PCDF solicitou a ampla divulgação da imagem de um homem acusado de ser o autor de crimes de feminicídio tentado e ameaça

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 6ª DP, solicitou a ampla divulgação da imagem de um homem, Edson Gonçalves Neri, 29 anos, acusado de ser o autor de crimes de feminicídio tentado e ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O homem encontra-se foragido com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF.

Segundo os policiais, o crime de feminicídio tentado ocorreu na manhã do dia 16 de agosto, no interior de uma residência, localizada na Q. 29 do Paranoá, DF, praticado contra uma mulher, de 25 anos, sobrinha do procurado.

“Na oportunidade, o criminoso invadiu a residência da avó da vítima, onde ela também mora, arrombou a porta do quarto onde a vítima estava e deferiu golpes de faca contra ela, atingindo-a na mão direita. A mulher atingida ainda conseguiu correr, sendo socorrida por vizinhos ao Hospital da Região Leste, onde recebeu atendimento, havendo a possibilidade de perder os movimentos de um dos dedos”, conta o delegado da 6ª DP, Achilles Benedito de Oliveira.

De acordo com as investigações, no dia 28 de agosto, o investigado teria, novamente, ido até à casa da vítima, onde proferiu ameaças de morte contra ela e descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em favor da mulher.

Além da ameaça, o criminoso encontra-se foragido do sistema prisional desde o dia 28 de agosto de 2021, pois não retornou do benefício de saída temporária—Saidão de Natal—, e também foi indiciado pela prática de crime de homicídio tentado ocorrido na madrugada do último dia 11 de setembro, em via pública, no Condomínio Itapoã II, contra um homem, de 32 anos.

Durante a execução do crime, o acusado teria desferido um golpe de faca no pescoço da vítima, sendo socorrida no local pelo SAMU e, em seguida, ao Hospital de Base de Brasília, onde permanece internada em estado grave.

“A divulgação das fotografias do suposto autor fundamenta-se no interesse público, tendo em vista que, após a realização de diligências na tentativa de capturá-lo, sem êxito, busca-se a localização e prisão de indivíduo que, em tese, praticou crimes de natureza grave, considerados hediondos pela lei penal pátria”, explica o delegado.