Motorista perde o controle da direção e tomba na EPIA Norte

Na madrugada desta sexta-feira, 16, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência referente a um acidente de trânsito, deixando duas jovens feridas.

Uma das moças, de 22 anos, conduzia o carro envolvido no acidente.

Segundo os bombeiros, a jovem perdeu o controle da direção, colidiu com um poste e tombou na EPIA Norte, próximo ao viaduto da EPGU.

No momento do socorro, a motorista apresentava um pequeno corte no couro cabeludo e dor lombar. A passageira do carro, uma adolescente de 16 anos, tinha um corte no olho direito e dor no braço direito.

Durante o atendimento, uma faixa de rolamento foi interditada.