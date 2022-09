PCDF prende homem que falsificava documentos de carros no DF

A PCDF, em operação conjunta com o Detran-DF, prendeu em flagrante o gerente de uma locadora de veículos, localizada no Setor Comercial Sul

Na tarde desta quinta-feira, 15, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em operação conjunta com o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), prendeu em flagrante o gerente de uma locadora de veículos, localizada no Setor Comercial Sul.

Segundo a investigação, ele era responsável por falsificar e fornecer cópias dos Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CLRV) aos locatários.

A investigação teve início depois que um dos motoristas, que havia alugado um veículo da locadora, apresentar documento falso em uma blitz do Detran. O certificado contava com licenciamento de 2021, mas o código de barras era de 2020.

O crime de falsificação de documento público pode acarretar constrangimento ao consumidor, pois o veículo pode ser apreendido caso seja parado uma blitz e ele ficar sem meios de locomoção.

Caso condenado, o empresário pode pegar de dois a seis anos de prisão, além de multa.

O motorista que quiser se precaver, pode realizar uma consulta no site do Detran-DF, com base na placa e Renavam do automóvel.