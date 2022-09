Em 5º nas pesquisas, candidato disputa presidência de clube em Brasília

O senador e candidato ao governo do DF, Izalci Lucas (PSDB) está concorrendo também à presidência do Clube do Congresso, em Brasília

JULIANA BRAGA

BRASÍLIA, DF

O senador e candidato ao governo do Distrito Federal Izalci Lucas (PSDB), em quinto lugar nas pesquisas, está concorrendo também à presidência do Clube do Congresso, em Brasília.

A agremiação foi criada em 1960 para parlamentares e ex-parlamentares, embora hoje seja uma entidade privada, não exclusiva aos congressistas nem aos servidores do Legislativo. O cargo de presidente, no entanto, só pode ser exercido por um senador ou deputado federal no exercício do mandato.

Segundo a assessoria de Izalci, ele foi procurado por um grupo de sócios para encabeçar a única chapa que deve concorrer este ano. A votação ocorre no dia 24 de setembro.

De acordo com o estatuto do clube, cabe ao presidente convocar e presidir, pelo menos uma vez por ano, a reunião da diretoria, além de representar socialmente a instituição.

Izalci Lucas concorre ao governo do DF e tem aparecido em quinto lugar nas pesquisas, que dão ampla margem para o atual ocupante da cadeira, Ibaneis Rocha (MDB). Na pesquisa divulgada coletada pelo Ipec em 4 e 5 de setembro, Ibaneis aparece com 46% de votos e Izalci com 5%.