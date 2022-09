Incêndio atinge residência no Varjão, no DF

Na manhã desta sexta-feira, 16, uma mulher foi encaminhada ao hospital após um incêndio atingir uma residência no Varjão

As chamas consumiram dois cômodos da residência. Com a rápida atuação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o fogo foi controlado e o incêndio não atingiu o piso superior da edificação.

Segundo o CBMDF, a mulher com idade não informada tinha intoxicação medicamentosa. Após avaliação foi transportada ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa).

Os inquilinos que residiam a parte superior também passaram por avaliação sem necessidade de atendimento hospitalar.