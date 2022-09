PCDF deflagra Operação Tormenta e prende duas pessoas por tráfico de drogas

A ação, realizada na Vila Telebrasília, prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas, contando com o apoio do Canil da PCDF

Nesta quarta-feria, 13, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª DP (Asa Sul), deflagrou a Operação Tormenta. A ação, realizada na Vila Telebrasília, prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas, contando com o apoio do Canil da PCDF/Divisão de Operações Especiais (DOE).

Os envolvidos estavam em uma invasão num matagal à beira do Lago Paranoá, onde montaram uma boca de fumo.

As ações tiveram início após o recebimento de denúncias anônimas. Após as investigações iniciais, os agentes verificaram que as denúncias eram procedentes e, no local, havia fluxo de usuários de drogas.

Foram apreendidas quase 100 porções de maconha e dinheiro. Os acusados, caso condenados, podem pegar de 5 a 15 anos de reclusão.

Após as providências legais, os indivíduos foram recolhidos ao cárcere da PCDF.