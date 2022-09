Colisão de veículo em muro de proteção resulta em duas vítimas

O atendimento ocorreu na DF 001 , após o novo Viaduto do Recanto das Emas, próximo a antiga Granja das Oliveiras, sentido Samambaia

Na madrugada desta quinta-feira, 01, O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 04 viaturas e 16 militares, referente a uma colisão de veículo de passeio em muro de proteção resultando em duas pessoas presas as ferragens.



Chegando ao local os bombeiros encontraram uma Parati de cor Vinho colidido frontalmente com a mureta de proteção no canteiro da via. E observaram que os ocupantes do veículo, condutor e passageiros estavam presos as ferragens.

Imediatamente o veiculo foi estabilizado e as equipes procederam no atendimento às vítimas. Foi utilizado equipamentos hidráulicos para forçar a abertura das portas , retirar o teto e movimentar o painel do veiculo que prendiam e impediam a extração das vítimas.

O condutor do veiculo, foi estabilizado, extraído do veículo e transportado pelo SAMU, estava consciente e orientado, apresentava escoriações pela face e também alegava dores no abdome. Não se tem informações para qual hospital ele foi transferido.

O passageiro, Senhor F.D.G, 21 anos, também foi estabilizado e extraído, consciente e orientado, apresentando dores na cervical e trauma abdominal. Transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Taguatinga.

Durante o atendimento uma faixa da via ficou interditada para o estabelecimento das viaturas de socorro.

Local ficou aos cuidados da PMDF.