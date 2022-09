Por segurança, Governo Federal suspende expediente na Esplanada no dia 6 de setembro

A medida foi tomada em razão da segurança na Esplanada, que receberá o desfile da Independência no dia seguinte

Em publicação no Diário Oficial da União (DOU), o Governo Federal, por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que no dia 6 de setembro de 2022, em caráter excepcional, não haverá expediente para as unidades administrativas dos órgãos e das entidades da administração pública federal localizadas na Esplanada dos Ministérios.

A medida foi tomada em razão da segurança da área, que receberá o desfile da Independência no dia seguinte.

De acordo com a portaria, cabe aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar a integral preservação e o funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, inclusive os relacionados à realização do evento “Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil”.