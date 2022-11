Serviços públicos e privados no DF terão horários alterados durante a Copa

Apesar do decreto publicado no DODF, alguns setores estabeleceram datas e horários conforme seus próprios critérios

Elisa Costa

[email protected]

Como já determinou o decreto nº 43.892, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no fim do mês passado, os servidores da administração pública direta e indireta terão a carga horária reduzida em dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar. O texto de autoria do Poder Executivo, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), define que nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro o expediente será das 8h às 14h, e no dia 28 de novembro será ponto facultativo. “O horário nos demais jogos da seleção brasileira de futebol será informado à medida que a equipe for se classificando para as fases seguintes”, explica o documento. Contudo, as unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos deverão manter escalas de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços.

O Hospital Veterinário Público (Hvep), que fica em Taguatinga Norte, terá horário de funcionamento normal, enquanto a unidade móvel – atualmente instalada em Sobradinho – vai fechar apenas no dia 28 de novembro, quando a seleção joga às 13h pelo horário de Brasília. Isso porque a Administração Regional de Sobradinho, onde fica a instalação, estará de portas fechadas neste dia. Apenas os funcionários celetistas poderão ser liberados uma hora antes do início das partidas, enquanto os veterinários deverão continuar atendendo. O Hvep funciona de segunda à sexta, das 7h30 às 17h. A triagem vai até as 15h.

Apesar do serviço público veterinário ter falado sobre seu esquema de horário, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) ainda não se pronunciou sobre a escala geral para os hospitais, UPAs, UBSs e outros centros de saúde. “As informações serão divulgadas no site da Secretaria”, informou ao Jornal de Brasília. Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF) explicou que “a programação do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, ainda está sendo definida”. Enquanto na área da educação, a mesma coisa. A assessoria da pasta deve divulgar os horários de funcionamento em breve.

Na segurança pública, o Detran inicia uma operação no dia 24 de dezembro, no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, a qual vai aumentar o efetivo no policiamento de trânsito e a quantidade de viaturas de fiscalização em pontos de consumo de bebidas alcoólicas, como festas, clubes e bares. Entretanto, a reportagem perguntou à Secretaria de Segurança Pública do DF(SSP-DF) se isso afetará os horários de trabalho ou ações da pasta, mas não obteve resposta até o fechamento dessa matéria. Já com relação ao esporte, o GDF declarou que os Centros Olímpicos e Paralímpicos funcionarão de acordo com o que foi estabelecido pelo decreto nº 43.892.

E o comércio?

No início de novembro, o Sindivarejista-DF emitiu uma nota à imprensa que informa o funcionamento normal do comércio durante a Copa, onde os lojistas de rua e de shoppings poderão adotar alternativas para conciliar o ritmo de trabalho e o acompanhamento das partidas. Os dias e horários de abertura serão definidos pelos próprios estabelecimentos, sendo facultativo seu funcionamento. As lojas de ruas vão ter seu próprio critério de escolha para abertura, enquanto as lojas dos shoppings devem ficar atentas ao funcionamento do empreendimento. Vale lembrar que, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo é contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h. O segundo é contra a Suíça, no dia 28 de novembro, às 13h e o terceiro ocorre contra a seleção de Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.