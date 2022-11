CLDF realiza encontro de ambientação parlamentar

Durante três dias, os deputados vão assistir a palestras sobre o funcionamento da Casa

Ambientação. Essa é a proposta do encontro de ambientação parlamentar da 9ª Legislatura, que compreende o mandato de 2023 a 2026 feito pela Câmara Legislativa do DF (CLDF). A solenidade de abertura foi nesta segunda-feira (21), às 17h, no auditório da Casa, com transmissão ao vivo pela TV Distrital (canal 9.3) e Youtube.

Hoje a amanhã, quarta-feira (23), os deputados vão assistir a palestras sobre processo legislativo, Sistema Eletrônico de Informações (SEI), verba indenizatória, governança e gestão estratégica, suporte parlamentar, Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Fascal), entre outras informações relevantes. Também está marcada uma visita guiada pela Casa para que os novos parlamentares conheçam os setores da instituição, como o Cerimonial e a Coordenadoria de Modernização de Informática.

Para o deputado distrital eleito nas eleições deste ano, Max Maciel, como todo o processo de transição, a ambientação faz parte do processo de compreender um pouco do funcionamento da casa. “A gente vem fazendo uma pré-ambientação na Câmara. Esse é um momento em que vamos encontrar todos os deputados eleitos e as suas equipes que estão sendo montadas”, declara. “Fazer com que parte da equipe técnica que está sendo montada também compreenda um pouco mais o funcionamento, tire as dúvidas necessárias sobre determinadas ações, como requerer algum tipo de apoio técnico a algum projeto, realizar audiência pública e tramitação de pedidos pelo sistema interno da casa é muito importante”, avalia o distrital, ressaltando que esse tipo de iniciativa é fundamental para se inteirar um pouco e se “colocar nesse processo de aprendizado e de cooperação mútua entre as equipes”, acrescentou.

Max Maciel conta que o anseio maior é que parte da sua equipe que vai acompanhar consiga iniciar a compreensão das ferramentas, fazer um networking com as equipes técnicas que são concursadas da casa, para que haja um melhor aprimoramento das suas pautas. “A ambientação é fundamental para esse momento e a equipe vai se sentir muito bem, captando um pouco dessas informações, tirando um pouco das nossas dúvidas. A gente sabe que três dias não são suficientes, mas eles são necessários, pois, a partir de todos os contatos que vamos ter na ambientação, a gente vai buscar um melhor diálogo possível com as equipes técnicas da casa”, declarou.

O parlamentar, que foi o terceiro mais votado nas eleições e é o primeiro nascido e criado em Ceilândia, a maior e mais populosa região administrativa do DF, conhecida pela alta concentração de nordestinos. Ele conta que a expectativa para compor a CLDF é alta, e ele está ciente da responsabilidade. “Também estamos estudando muito sobre regimento e sobre lei orgânica para sabermos como vamos nos comportar dentro da Casa. Apesar da ambientação ser esta semana, desde o dia em que fomos eleitos, a gente vem acompanhando a CLDF: indo, visitando, conhecendo as áreas e os setores, conversando com deputados eleitos e com deputados que não foram eleitos, numa perspectiva de saber mais sobre o funcionamento e sobre pautas que podem não tramitar esse ano e cair na nossa legislatura. Tem sido um momento de muito aprendizado e foco para o desafio que começa a partir do próximo ano”, finalizou.