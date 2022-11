Dupla que rodava com carro roubado é presa com 16 kg de pasta base de cocaína e mais de 300 munições

Duas pessoas foram presas e conduzidas para a 5ª DP

Policiais militares do Patamo, apreenderam grande quantidade drogas e munições após abordarem um veículo com restrição de roubo, nessa segunda-feira (21), na via EPIA altura da Octogonal.



A equipe da PMDF abordou o carro que tinha sido roubado no dia 27 de setembro de 2022, em Planaltina de Goiás. No interior do veículo foram encontrados diversos compartimentos falsos, onde estavam escondidos 16 tabletes de pasta base de cocaína, 222 munições de calibre .40 e 80 munições de 9mm.



Os detidos informaram que a droga e as munições tinham como destino o Estado da Bahia. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de munição e receptação.