PCDF deflagra 3ª fase da Operação Wehrlos

Na terça-feira, 6, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho de investigação da 38ª DP, deflagrou a terceira fase da Operação Wehrlos, com o objetivo de cumprir a prisão do último homem, 25 anos, investigado por homicídio e tentativa de homicídio perpetrados contra dois irmãos, de 28 e 27 anos.

A prisão ocorreu com o apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO), em um condomínio situado às margens do Lago Corumbá, na divisa entre os municípios de Alexânia e Santo Antônio do Descoberto.

O caso ocorreu no dia 15 de maio deste ano, em um bar da Vila São José, em Vicente Pires.

A segunda fase da operação ocorreu na última quinta-feira, 1º, na Colônia Agrícola 26 de setembro, que resultou na prisão do segundo homem acusado e foragido da Justiça pela participação nos respectivos crimes.

O primeiro comparsa foi identificado e se apresentou espontaneamente na sede da 19ª DP, no dia 24 de agosto.

Durante a investigação, foi apurada a identidade de todos os envolvidos, tendo sido constatado que foram três os homens que agrediram as vítimas com golpes de facas.

Todos os criminosos foram indiciados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Somadas, as penas podem alcançar os 50 anos de prisão. Os envolvidos permanecem presos e à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Segundo a investigação, dois grupos de amigos estavam bebendo em duas distribuidoras que ficam lado a lado. As mulheres de um dos grupos perceberam que a dona da distribuidora ao lado da que elas estavam era a mulher que havia mandado fotos nuas para o marido de uma delas, o qual, a todo momento, se afastava do grupo que estava e ia ficar próximo de tal mulher.

No final da noite, incomodadas com tal situação e após terem ingerido bebidas alcoólicas, duas das mulheres foram tomar satisfações da dona da distribuidora quando ela estava se preparando para ir embora, se iniciando uma briga, fato que fez com que um dos investigados a desembarcasse de seu veículo e efetuasse 5 disparos de arma de fogo para o alto.

Em seguida, ele puxou sua esposa para dentro de seu veículo e, alguns ministros depois, eles deixaram o local.

A discussão continuou e os funcionários da distribuidora saíram em defesa da proprietária da distribuidora. Um dos funcionários, um homem, de 28 anos, passou a ser agredido e acabou levando uma facada no tórax. O irmão dele, de 27 anos, também entrou na briga sendo ferido por três golpes de faca.

Após as agressões, a briga terminou e os homens foram socorridos ao HRT, porém o funcionário da distribuidora não resistiu e foi a óbito no local. O outro homem ferido foi socorrido e, mesmo tendo sofrido uma perfuração no pulmão, mas conseguiu sobreviver.