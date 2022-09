Celebração do centenário da Pedra Fundamental presenteará brasilienses do futuro

Para comemorar os 100 anos da inauguração da Pedra Fundamental, foi enterrada uma cápsula do tempo com pinturas e redações infantis

Ontem, outra data histórica para a nossa pátria foi celebrada pela população brasiliense. A 25 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, onde o bicentenário da Independência contou com desfiles militares, os 100 anos da Pedra Fundamental de Brasília foi consagrado com festas no Morro do Centenário, em Planaltina.

O evento contou com muita simbologia, já que o primeiro monumento do Distrito Federal, que fundamentou a construção da nova capital no interior do país, foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922, às meio-dia, sendo parte da programação dos primeiros 100 anos do Grito do Ipiranga.

Uma cápsula do tempo, elaborada pela administração de Planaltina e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, foi enterrada às meio-dia na base do monumento, e deverá ser aberta apenas daqui a 100 anos, em 7 de setembro de 2122. Enquanto a cápsula era colocada em seu local de descanso centenário, uma orquestra de estudantes do Centro Educacional Taquara performou o hino da região administrativa, cantada em coro pelos participantes do evento.

Na cápsula estavam presentes redações de estudantes de escolas públicas de Planaltina, além de 40 fotos e objetos utilizados pela nossa geração. Para que os brasilienses de 2122 entendam mais sobre a pandemia de covid-19, que certamente estarão em seus livros de história, lá também está presente duas máscaras faciais, além de outros presentes de pequenos candangos, que desejam que o futuro seja coberto de muita paz e esperança.

Sonhos para o futuro

Na cápsula, os estudantes do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois e da Escola Classe Pedra Fundamental tiveram a honraria de escrever as redações. Uma das organizadoras da ação foi Dionísia de Melo, representante da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, que afirma que, para os pequenos, a missão foi muito mais do que uma simples atividade de escrita.

“Eles fizeram um concurso interno, desenvolveram um projeto e depois enviaram algumas redações para a comissão, para que ela escolhesse as vencedoras. As crianças ficaram muito orgulhosas. Elas adoraram a ideia de ter uma cartinha para o futuro, onde os seus filhos ou netos poderão ver”, conta.

Segundo ela, a rica história de Planaltina já é tema de conteúdos trabalhados nos primeiros anos do ensino fundamental. Melo acredita que a solenidade realizada ontem pode tornar o passado da cidade ainda mais atrativo para as crianças. “É para valorizar o setor, a cidade de Planaltina e o monumento da Pedra Fundamental, que para nós é importantíssimo. É um marco da nossa capital, e nós precisamos valorizar e aproveitar a comemoração do Centenário”, diz.

Programação recriou cerimônia de 1922

As celebrações em torno da Pedra Fundamental começaram às 5h30, com a reprodução de músicas instrumentais durante o nascer do sol. Às 7h, na sede da administração regional de Planaltina, foi dada a largada para uma corrida simbólica com uma tocha carregada por atletas da cidade, que chegou no monumento às 8h50.

Às 9h, um passeio ciclístico partiu da CED Stella dos Cherubins, cujo trajeto demorou uma hora e meia para ser concluído. Às 10, se iniciou um momento cívico, que buscou repetir as mesmas solenidades realizadas pelos organizadores da expedição que inaugurou o obelisco em 1922.

Há 100 anos, a bandeira nacional foi içada no alto da recém colocada Pedra Fundamental, enquanto que o hino nacional era performado por uma bandinha local de Planaltina. Da mesma forma foi feita a solenidade de ontem, com o estandarte verde e amarelo tremulando no alto do monumento, e com a canção patriótica sendo reproduzida pelos alunos do CED Taquara.

Um dos principais organizadores das programações foi o administrador regional de Planaltina, Célio Rodrigues, que destacou o momento único em que os participantes do evento puderam vivenciar. “Você está fazendo parte da história. São 100 anos de história, e agora nós estamos criando um novo ciclo para um novo centenário”, comenta.

O administrador destaca o progresso que a região teve após a inauguração do monumento em 1922, e diz que os seus votos são de mais 100 anos de prosperidade para Planaltina e o DF. “Se Deus quiser, a nossa cidade vai continuar crescendo e se desenvolvendo. O Distrito Federal vai continuar se fortalecendo como uma unidade federativa do nosso país”, observa Rodrigues.

Importância para a educação

Uma das presenças mais ilustres do evento foi o do professor Paulo Brito, que dá aulas de astronomia e de física no campus de Planaltina da Universidade de Brasília (UnB). Vestido com trajes similares aos da época da inauguração do movimento, o educador disse estar homenageando o astrônomo belga Luís Cruls que, em 1892, chefiou uma expedição que delimitou onde seria construída a nova capital do Brasil.

O professor conta que começou a se aprofundar na história de Cruls durante pesquisas astronômicas realizadas em 2018, e pondera que presenciar a construção de Brasília era um dos maiores desejos do belga, morto em 1908, 52 anos antes da inauguração da cidade: “Dentro dos sonhos dele, era ver isso aqui sendo realizado, com a capital sendo interiorizada aqui na região em que ele demarcou”.

Ontem, os estudantes convidados pela organização do evento tiveram uma oportunidade única para conhecer mais do passado do Distrito Federal. Assim, Brito avalia que as solenidades podem ser importantes para uma maior divulgação da ciência para os pequenos. “A gente quer justamente dar a importância da ciência nas escolas. Você tem a possibilidade de unir várias áreas do conhecimento: história, geografia, ciência, civismo e educação ambiental”, explica.

Candidatos marcam presença

Ao longo da manhã, alguns candidatos das eleições de outubro compareceram à Pedra Fundamental para acompanhar as solenidades do centenário. A postulante à governadora Leila Barros (PDT) foi uma das políticas presentes, indo visitar o monumento na companhia do seu vice Guilherme Campello (PDT).

Para o Jornal de Brasília, a candidata avaliou que a Pedra Fundamental é um fruto direto do sonho do sacerdote Dom Bosco que, em 1883, sonhou com uma cidade que jorrava leite e mel nos paralelos geográficos onde hoje se encontra a capital federal. Leila também indicou que o futuro de Brasília deve contar com outras realizações que ainda são imaginadas pela sua população.

“Muitos brasileiros vieram para essa cidade com muitos sonhos, entre eles, estavam os meus pais e aqui nós nascemos. […] Eu continuo sendo parte deste sonho, vendo Brasília sendo a capital de todos, sendo uma cidade justa, uma cidade inclusiva e que seja, realmente, a cidade das oportunidades para todos nós”, disse a candidata do PDT.

Joe Valle, candidato ao Senado Federal pelo PDT, afirmou que, caso seja eleito no próximo dia 2 de outubro, irá trabalhar para que a Pedra Fundamental seja reconhecida como um patrimônio mundial da humanidade. Segundo ele, a distinção traria benefícios turísticos para ao monumento, que é integrante de “um portfólio de atrativos maravilhosos” de Brasília

“Isso é uma questão meio que obrigatória para a bancada de Brasília. Isso aqui é um marco da história nacional e mundial. Qual a cidade do mundo que tem um marco como esse? Qual cidade tem um marco que faz com que as pessoas tenham essa energia que tá rolando aqui?”, questiona o postulante ao Senado.

A candidata a mais um mandato na Câmara Legislativa, Erika Kokay (PT), observou que o solo planaltinense é um “chão de luta”, marcada pelas pegadas de tropeiros e da Coluna Prestes. Para o JBr, a petista afirmou que os próximos cem anos também serão repletos de outros desafios e conquistas. “A luta de um Brasil sem fome, por um Brasil que preserve a sua própria cultura e o seu próprio povo. É um Brasil de muita luta pela felicidade, e acho que começaremos a construir esse Brasil no ano que vem”, disse.

Cláudio Abrantes (PSD), concorrente a mais um cargo na Câmara Legislativa do DF (CLDF), também marcou presença nas festividades do centenário. O parlamentar foi o articulador de uma proposta que deseja transformar a Pedra Fundamental em um parque, e, segundo ele, o projeto está “muito bem encaminhado”, com a previsão de ser votado em breve na CLDF.

“Acho que nos próximos dias inicia o processo de iluminação pública do IFB até a Pedra Fundamental. A ideia é realmente transformar isso aqui em um lugar de acessibilidade para as pessoas, e de pertencimento para a população de Planaltina e do DF”, disse o candidato do PSD.