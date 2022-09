Desfile cívico e atos populares ocorrem de forma pacífica nesta quarta-feira (7)

Os órgãos de segurança atuaram de forma integrada na Esplanada, a partir de protocolo que foi elaborado previamente

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), órgãos locais e federais atuaram de forma integrada em apoio ao Desfile Cívico Militar e atos populares ocorridos nesta quarta-feira (7). O protocolo de ações integradas, elaborado e pactuado em reuniões prévias, foi colocado em prática durante o desfile cívico-militar e atos populares.

A dispersão da maior parte do público foi finalizada por volta das 15h. Alguns participantes ainda permanecem na Esplanada dos Ministérios. A liberação de trânsito de veículos nas vias N1 e S1, que estão fechadas desde a noite da última segunda-feira (5), somente ocorrerá após avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito.

“Toda a movimentação no dia de hoje ocorreu dentro da normalidade e de acordo com o planejamento elaborado. Foi um trabalho minucioso, feito a partir de análises constantes da movimentação do público, para garantir a segurança dos participantes, a mobilidade urbana e a preservação do patrimônio público”, explica o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. “Além disso, toda a região central foi monitorada em tempo real, por meio das câmeras de videomonitoramento distribuídas pela Esplanada e proximidades, por drones da SSP/DF e por pontos de observação instalados em locais estratégicos”, completa.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou o policiamento na região e atuou com apoio de tropas especializadas, como Cavalaria, Batalhão de Choque (BPChoque) e de policiais do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). Nas linhas de revista, distribuídas em diferentes pontos da Esplanada, os militares recolheram materiais não autorizados, como hastes de bandeiras feitas com madeira e cano de PVC, pedaços de madeira utilizados como suporte de banner, materiais perfurocortantes, aerossóis e cadeiras portáteis com materiais frágeis. Nenhuma briga ou rompimento de barreiras policiais foram identificadas pela corporação.

Um dos participantes acionou policiais que atuavam na área após rastrear o celular que havia sido furtado e se certificar que estava dentro de um ônibus. Durante a abordagem, os militares encontraram, além do celular da vítima, outros 11 celulares. Outro participante, ao avistar a movimentação, foi até o local e constatou que um dos celulares encontrados era seu.

Os militares encaminharam, ainda, dez crianças que haviam se perdido dos responsáveis nos pontos da Vara da Infância e da Juventude (VIJ), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que funcionaram na região: um na Cidade da Segurança e outro no ônibus da instituição, estacionado nas imediações. Todas foram entregues às famílias, mediante termo de entrega e responsabilidade, após contato via telefone.

Na 5ª Delegacia de Polícia, responsável pela área, foram registradas três ocorrências: furto de carteira com documentos pessoais e dois furtos de celulares.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF registrou 35 atendimentos, entre mal súbito e queda da própria altura. Nenhuma das vítimas precisou ser encaminhada ao hospital.

As rodovias distritais e federais foram monitoradas pelos órgãos de trânsito locais – departamentos de Trânsito (Detran- DF) e Estradas de Rodagem (DER/DF) e batalhões da PMDF – e, ainda, pelas polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF). O Detran-DF atuou em oito pontos de controle de trânsito na região da Esplanada dos Ministérios para garantir a segurança viária da população que foi participar e prestigiar o desfile cívico de Sete de Setembro. Os agentes de trânsito atuaram na travessia de pedestres e na promoção da fluidez do trânsito durante a dispersão de público pós-desfile.