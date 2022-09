CBMDF segue combatendo fogo no Parque Nacional de Brasília

O combate do fogo no Parque Nacional vem sendo feito desde segunda-feira (5), e ainda não foi possível quantificar a área queimada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está desde segunda-feira (5) combatendo um incêndio no Parque Nacional. Hoje, por volta das 8h, 30 militares estavam tentando apagar o fogo, quantitativo que aumentou ao longo do dia.

No final da tarde, já eram 50 bombeiros, 11 viaturas, um helicóptero e 40 brigadistas florestais. O fogo se alastrou pela vegetação e uma enorme nuvem de fumaça vem sendo obervada em diversas regiões da capital federal.

Segundo os bombeiros, ainda não foi possível quantificar a área queimada. O helicóptero fez vários voos de combate e de reconhecimento da área ao longo do dia, assim como transporte de militares para os principais focos do incêndio.