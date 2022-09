Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro na DF-001

Somente após o combate do incêndio, que foi feito em poucos minutos, os bombeiros encontraram o corpo no porta-malas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para atender uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (7) na DF-001, próximo ao segundo balão após a Papuda, sentido Santa Maria. No local, foi encontrado um corpo carbonizado dentro de um carro.

Foram utilizadas três viaturas e 13 militares para a ocorrência. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um Prisma branco parado fora da via, em um local usado para descarte de entulhos. O combate ao incêndio foi feito em poucos minutos, e ao verificarem o porta-malas com ajuda de um pé de cabra, encontraram um corpo completamente carbonizado.

A vítima foi identificada como Raphael Seiti Miura Monforte, diretor da escola São Miguel Arcanjo, localizada em São Sebastião.

O trânsito não foi afetado durante o atendimento, e a cena permaneceu aos cuidados da PMDF e da PRF. A Polícia Civil também foi acionada.