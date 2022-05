Paulo Roque e Reguffe se reúnem com os pré-candidatos do Novo e consolidam pacto

Paulo Roque enalteceu a postura de Reguffe e sua seriedade no cumprimento do mandato de Senador

Paulo Roque, candidato do Novo ao Senado, e o senador Reguffe, da União Brasil, participaram de um almoço na tarde desta sexta-feira (27). Os dois realizaram uma palestra para todos os candidatos do Novo a cargos eletivos no Distrito Federal, consolidando o pacto pluripartidário Muda Brasília.

Firmado entre os partidos Novo, União Brasil, Podemos, Cidadania e PSC, o pacto tem apontado para a futura candidatura do Senador Reguffe ao Governo do Distrito Federal e de Paulo Roque para o Senado.

O evento aconteceu no restaurante Steak Bull Gourmet na Asa Norte e contou com a participação de 70 convidados.

Paulo Roque enalteceu a postura de Reguffe e sua seriedade no cumprimento do mandato de Senador.

“Muitos dos princípios do Novo foram ensinados pelo Reguffe. Eles no ajudou com sua consultoria e apoio, inclusive seus princípios de liderança e ética na política”, enfatizou Paulo Roque.

Reguffe afirmou que o candidato do Novo é um homem de valores e princípios “Paulo Roque é um homem diferenciado. Se tiver um mandato, será um presente para a população. Será um prazer estar nessa caminhada ao seu lado”, afirmou Reguffe.

Ao final, o parlamentar tirou dúvidas dos pré-candidatos presentes e apresentou dicas práticas de como vencer uma eleição. “Um evento enriquecedor. Aprendemos práticas vitoriosas de acordo com valores éticos e morais, como preconiza o Novo”, disse Nana, pré-candidata a Deputada Federal.